Летом в распоряжении жителей Таллинна будет десять школьных стадионов

”Открывая доступ к школьным стадионам, мы хотим предложить горожанам более широкие возможности для здорового образа жизни и физической активности в городских условиях, — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев — Пустеющие на время летних каникул стадионы являются для этого отличной возможностью. Мы впервые открываем такое количество площадок для широкой общественности. Если население положительно отреагирует на этот проект и будет соблюдать требования по использованию стадионов, то город обязательно взвесит возможность продолжить и расширить такую возможность”.