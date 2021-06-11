Летом в распоряжении жителей Таллинна будет десять школьных стадионов
”Открывая доступ к школьным стадионам, мы хотим предложить горожанам более широкие возможности для здорового образа жизни и физической активности в городских условиях, — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев — Пустеющие на время летних каникул стадионы являются для этого отличной возможностью. Мы впервые открываем такое количество площадок для широкой общественности. Если население положительно отреагирует на этот проект и будет соблюдать требования по использованию стадионов, то город обязательно взвесит возможность продолжить и расширить такую возможность”.
В рамках пилотного проекта свои стадионы оставляют открытыми следующие школы: Таллиннская художественная гимназия (ул. Копли, 102А), гимназия Пельгулинна (ул. Мулла, 7), Таллиннская немецкая гимназия (ул. Сютисте, 20), Таллиннская 32-я средняя школа (ул. Кийли, 10), Таллиннская махтраская основная школа (ул. Махтра, 60), Таллиннская ляэнемереская гимназия (ул. Вормси, 3), Таллиннская ласнамяэская гимназия (ул. Паэ, 59), Русская гимназия Хааберсти (Ыйсмяэ теэ, 132), гимназия Ярвеотса (ул. Ярвеотса, 31) и Таллиннский линнамяэский русский лицей (ул. Линнамяэ, 10).
Стадионы открыты ежедневно с 8 до 21 часа, за исключением государственных праздников и в случае, если они арендованы.