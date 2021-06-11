Женщина продавала в интернете детскую кровать и лишилась 1440 евро

44-летняя женщина продавала в интернете детскую кровать. На выходных с ней через WhatsApp связался потенциальный покупатель, которые изъявил желание оплатить покупку банковским переводом и отослал ей ссылку со своими данными. Нажав на ссылку, женщина оказалась в среде интернет-банка и ввела свой ПИН-код.

После введения кода она обнаружила, что с ее счета был сделан денежный перевод. Поскольку счет потерпевшей был связан со счетом еще одного члены семьи, то перевод был совершен и оттуда.