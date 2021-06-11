В Москве на Юрия Дудя завели дело о пропаганде наркотиков(2)
Дудю вменяется ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств с использованием интернета). По этой статье ему может грозить наказание в виде штрафа до 1,5 млн руб.
Об этом также в своем посте во ”ВКонтакте” сообщила директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты Екатерина Мизулина, дочь сенатора Елены Мизулиной. Именно Лига безопасного интернета в апреле 2021 года обратилась в МВД с просьбой проверить на пропаганду наркотиков два интервью, вышедших на канале Дудя, — с рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем. ”Лига безопасного интернета отмечает принципиальную и честную позицию управления по контролю за оборотом наркотиков по городу Москве в ходе расследования этого дела. На сотрудников полиции оказывалось колоссальное давление, но несмотря на это, состоялось объективное расследование и дело было доведено до суда”, — говорится в ее посте. Мизулина утверждает, что психолингвистические судебные экспертизы, проведенные в рамках административного дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью.
РБК обратился за комментарием к Юрию Дудю.
Сейчас на созданный в 2014 году YouTube-канал ”ВДудь”, который ведет журналист, подписано более 9,2 млн пользователей. Интервью с Ивангаем там вышло 18 марта и набрало к настоящему моменту 20,5 млн просмотров. Интервью с Моргенштерном Дудь опубликовал 3 ноября 2020 года, у него 26,6 млн просмотров. В интервью с Ивангаем часть видео была удалена со спойлером: ”Тут идут слова, которые российский закон может посчитать призывом к употреблению. Поэтому мы проматываем их”.