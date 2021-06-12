Секретный китайский самолет-невидимка FC-31 бросит вызов военно-морским силам США

В социальных сетях распространяются фотографии, на которых виден размещённый на строящемся в Шанхае первом китайском авианосце Type 003 макет реактивного самолёта FC-31. Ещё один макет FC-31 был замечен и на полноразмерном образце авианосца, созданного в Ухане более десяти лет назад.

В последние годы Китай ускорил модернизацию вооружённых сил, отвечая на призыв президента Си Цзиньпина о том, что военные всегда должны находиться ”в состоянии полной боевой готовности”. Размещённый на китайских авианосцах FC-31 станет соперником истребителя-невидимки F-35 Lightning-II, который со своих военных кораблей запускают британские и американские военные. Другой китайский самолёт-невидимка — J-20 — уже находится на вооружении и является соперником американского F-22 Raptor.

В марте компания Shenyang Aircraft Company, входящая в государственную корпорацию авиационной промышленности Китая, опубликовала заявление, в котором провозгласила о своём намерении совершить решительный прорыв в программе создания истребителей пятого поколения.

К заявлению прилагались фотографии FC-31, который, по данным партийной газеты Global Times, является единственным производимым этой компанией истребителем пятого поколения.

Главный редактор пекинского журнала Aerospace Knowledge Ван Янань в интервью газете сказал, что вполне разумно будет предположить, что в заявлении говорится об изменённой конструкции FC-31, который изначально рассматривался как истребитель наземного базирования и предназначался для экспорта.

На ещё одном военном новостном сайте Naval News значится, что выбор истребителя FC-31 вместо J-20 имеет смысл, поскольку FC-31 намного меньше, легче, и его проще запускать с авианосцев. Хотя модернизировать FC-31 непросто, этот самолёт, как сообщает Naval News ”начнёт эпоху истребителей-невидимок для и без того набирающего силу китайского военно-морского флота”.