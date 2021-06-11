Штрафы за парковку в соседних странах скоро дойдут до автовладельцев Эстонии

До сих пор иностранные частные автостоянки могли запрашивать данные об эстонских автовладельцах только в определенных случаях, и не всегда такой запрос мог быть удовлетворен, поскольку уровень защиты данных варьируется от страны к стране.

Начальник юридического отдела Департамента транспорта Эстонии Карин Куускемаа сообщила ERR, что на данный момент разработка такой базы данных ведется совместно с Хельсинки и Ригой, где эстонцы чаще всего не платят штрафы за парковку, в будущем база будет расширена.

Куускемаа добавила, что до сих пор у Эстонии нет данных о том, сколько эстонских водителей уклоняется от штрафов за парковку за границей, поскольку частные автостоянки не публикуют такую ​​статистику, но ранее сообщения об этом поступали из Финляндии и Риги.

Кроме того, после десяти лет судебных разбирательств были открыты базы данных эстонских владельцев транспортных средств для частных автостоянок Эстонии — до сих пор Департаменту транспорта не разрешалось публиковать данные местных штрафников.