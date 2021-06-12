ФБК признана экстремистской, но борьба с Путиным продолжится

Завершение суда над ФБК совпало с принятием в третьем чтении поправок к законам об экстремистской деятельности, которые лишают возможности участвовать во всех предстоящих выборах широкий круг лиц, — от тех, кто работал в организациях Навального, до тех, кто хоть раз что-то жертвовал им в последние годы. Нет смысла даже задаваться вопросом, случайно ли такое совпадение. Все говорит о том, что это заранее спланированные и координируемые властями России процессы, которые завершились тем, чем и должны были завершиться: все созданные главным критиком Путина Алексеем Навальным политические структуры не просто вытеснены из легального поля, но и вообще запрещены.

У суда изначально была четкая цель: не убедить кого-то в чем-то, и даже не просто запретить неугодные власти структуры, а создать прецедент расправы над их участниками и сторонниками — и тем самым открыть путь к уголовному преследованию и наказанию нынешних и будущих критиков путинской власти, объявив их экстремистами.

От обращения прокуратуры с требованием признать связанные с Навальным организации экстремистскими до решения суда прошло менее двух месяцев. С самого начала силовики не утруждали себя сбором сколько-нибудь убедительных доказательств обвинений. В десятках томов представленного в суд и объявленного государственной тайной дела, по сообщениям адвокатов, содержались самые разные и по большей части случайные и ничего не доказывающие документы, распечатки публикаций в интернете и даже чистые листы бумаги — но это никого не смутило.

Война российских властей со структурами Алексея Навального началась с попытки отравить основателя ФБК боевым отравляющим веществом. После этого можно было ожидать чего угодно. По сравнению с такими методами, атака прокуратуры на действовавшие открыто и легально антикоррупционные и оппозиционные структуры даже и не выглядит чем-то особенно возмутительным: спасибо, что пока обошлось без применения химического оружия против всех сторонников Навального и критиков режима.

Поздним вечером 9 июня Московский городской суд удовлетворил требование прокуратуры и признал ФБК и другие связанные с Алексеем Навальным организации экстремистскими. Властям так хотелось поскорее завершить юридические процедуры и перейти к карательным, что суд последовательно отверг все ходатайства защиты и ночью, после 13-часового судебного заседания за закрытыми дверями, официально объявил борьбу с коррупцией, а фактически — и любую оппозиционную деятельность в России , экстремизмом.

Сторонники Навального лишены пассивного избирательного права, то есть смогут теперь участвовать в выборах только в качестве электората. Впрочем, у многих не получится даже это: кому-то уже пришлось или только придется покинуть Россию, а кто-то не сможет проголосовать на выборах потому, что будет находиться в тюрьме.

Именно такой хочет видеть Россию Владимир Путин: страной, которой он правит пожизненно и неограниченно, где любая оппозиционная деятельность является преступлением и где достаточно одного судебного решения, чтобы просто вычеркнуть из политики своих критиков. Страной, где Путину, его окружению, чиновникам и силовикам можно все, а тем, кто не согласен с таким положением дел, — нельзя ничего.

Путин и Навальный: противостояние продолжается





Возможно, депутаты и судьи потому так спешили в последние дни с принятием законов и вынесением решений, что Путину хочется успеть переформатировать юридическую и политическую реальность России к предстоящему женевскому саммиту, чтобы во время переговоров с Джо Байденом иметь возможность вовсе отказаться от обсуждения неудобных вопросов о подавлении инакомыслия и нарушениях прав человека, заявив: нет в России никакой оппозиции, есть экстремисты и террористы, с которыми и вы у себя боретесь, не допуская в органы власти, — что тут обсуждать?

Кроме того, в соответствии с популярной в Кремле логикой "бей своих, чтобы чужие боялись", демонстративная внутриполитическая жесткость Путина может иметь и другую цель: еще раз показать всем, что играть по правилам западного мира он не собирается, и что для достижения своих целей готов зайти гораздо дальше, чем лидеры демократических стран могут себе даже представить.

В плане имиджа Путину уже нечего терять и, похоже, он не без удовольствия осваивается в роли официально признанного тирана и душителя свобод. С этого пути он уже не свернет до самого конца своей политической карьеры.

Нечего терять и сидящему в тюрьме Алексею Навальному, да и его сторонники, судя по всему, вовсе не собираются сдаваться. "Сейчас все поймем. Разберемся. Изменимся. Эволюционируем. Приспособимся. Но от своих целей и идей не отступим. Это наша страна и другой у нас нет", — такими словами прокомментировал решение суда сам Алексей Навальный. И он, и его сторонники тоже выбрали свой путь и готовы идти по нему дальше — несмотря на то, что теперь он стал труднее и опаснее, чем когда-либо в современной истории России.

Автор: Федор Крашенинников — российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr