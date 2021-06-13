Глава заправочной станции: на такси передвигаться выгоднее, чем на собственном автомобиле

Недавно в Таллинне появилась услуга каршеринга Bolt, до этого на рынок вышел Citybee. Многие стали активно использовать краткосрочную аренду авто. Может, в будущем нам не нужны будут личные авто?

Это уже так. Если посчитать, сколько стоит обслуживание машины и поездки на Bolt или Uber, то выгоднее передвигаться на такси. Если считать лизинг, интерес, ремонт, топливо, то использовать каршеринг выгоднее, чем иметь свою машину. Поколение меняется, привычки меняются. Самое трудное менять привычки людей. Все, что сокращает расходы и требует меньше времени — меняет привычки.

Вы советуете не покупать машину?

Все зависит от твоей логистики. Где ты живешь, куда ездишь, как часто. Нужно учитывать все факторы, тогда уже принимать решение.

На какой машине вы передвигаетесь?

У меня гибридный Lexus.

Раньше машина была показателем твоего статуса, все хотели крутой автомобиль. Сейчас это не так?

Да, сейчас все изменилось. Помню еще 30 лет назад, когда работал в банке, то мы не давали банковские ссуды людям, у кого машина была дороже, чем его квартира.

Почему?

Потому что видели, что он вкладывает свои деньги не туда, куда надо. Твой дом намного важнее, чем машина.