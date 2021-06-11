Футзал России: в лиге чемпионов без КПРФ
1.
Поражение в полуфиналах Париматч – Суперлиги одновременно означало лишение возможности сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. И пусть – в отличие от большого футбола – это не влияло на серьезные вливания в клубный бюджет, вопрос престижа тоже стоял на кону.
В итоге получилось так, что полпреды России из предыдущего розыгрыша сейчас в завоевании путевок в международный турнир не преуспели. Футболисты КПРФ, выбив «Газпром-Югру» на предыдущей стадии плей-офф, тоже не удержались в золотой гонке. Отчасти потому, что за какие-то полгода сыграли сразу в двух циклах Лиги чемпионов: сначала в отложенном «Финале четырех», затем – уже в контексте нового похода за титулом. В обоих случаях это потребовало огромного выброса эмоций. Видимо, сейчас энергетики не хватило.
2.
Разумеется, не только это повлияло на непопадание чемпиона в финал. В силу каких-то внутренних причин лишь за вторую команду КПРФ играл опытнейший Георгий Замтарадзе, а другие сменщики Альберта Цайдера в воротах были не слишком готовы к решению больших задач. Сказались и травмы, оставившие москвичей без Сими Сайотти окончательно и заставившие других мастеров пропускать важные матчи. Но, пришедшие в столичную дружину Нандо и Павел Соколов не стали тем усилением, которое позволило бы сделать шаг вперед. Это отнюдь не неудача в селекционной работе, просто так случается, что и опытные игроки вынуждены тратить в новой команде много времени на адаптацию. И эта пара не сыграла сильнее Артема Ниязова с Янаром Асадовым, которого, кстати, в клубе перед третьим полуфинальным матчем чествовали как автора 100 голов в рядах КПРФ.
3.
«Синара» в течение сезона стремилась к более равномерной нагрузке на своих вратарей, пусть против москвичей Зураб Калмахелидзе подменял Дмитрия Путилова только при ударах с шести- или десятиметровой отметки. Что касается полевых игроков, то у Сергея Абрамова, к чьим трюкам вроде бы уже готовы, все равно нашлось чем удивить оппонентов.
4.
«Тюмень» имеет в запасе определенный ресурс, если начнут забивать записные бомбардиры, это непременно повлияет на картину боя. И вот двумя дублями на своей площадке отметился Артем Антошкин, восполнив то, что ему не удавалось сделать в Норильске. Не умалял достоинство лидера сибиряков тот факт, что он успешно упражнялся в стрельбе по пустым воротам, а еще один гол провел с пенальти. Ведь точные попадания удавались в самый нужный момент, вот что важно. И партнеры при перехвате не спешили попытать счастья первым касанием, веря в меткость своего лидера.
5.
Никельщикам на выезде непросто давались голы с игры в равных составах, и в какой-то момент голкипер Николай Балашов решил подать пример, перейдя центральную линию для мощного удара. Хотя подопечные Евгения Куксевича в регулярном чемпионате финишировали выше тюменцев, в их рядах меньше футболистов, представленных ныне в сборных разных стран. Так что дивиденды в полуфинале чаще приносили не столько сольные номера, сколько слаженные командные действия, когда чужие ворота поражались одним касанием. Но соперники в итоге разобрались и в ответных матчах меньше позволяли норильчанам выходить на замыкание.