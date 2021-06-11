Футзал России: в лиге чемпионов без КПРФ

1.

Поражение в полуфиналах Париматч – Суперлиги одновременно означало лишение возможности сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. И пусть – в отличие от большого футбола – это не влияло на серьезные вливания в клубный бюджет, вопрос престижа тоже стоял на кону.

В итоге получилось так, что полпреды России из предыдущего розыгрыша сейчас в завоевании путевок в международный турнир не преуспели. Футболисты КПРФ, выбив «Газпром-Югру» на предыдущей стадии плей-офф, тоже не удержались в золотой гонке. Отчасти потому, что за какие-то полгода сыграли сразу в двух циклах Лиги чемпионов: сначала в отложенном «Финале четырех», затем – уже в контексте нового похода за титулом. В обоих случаях это потребовало огромного выброса эмоций. Видимо, сейчас энергетики не хватило.

2.

Разумеется, не только это повлияло на непопадание чемпиона в финал. В силу каких-то внутренних причин лишь за вторую команду КПРФ играл опытнейший Георгий Замтарадзе, а другие сменщики Альберта Цайдера в воротах были не слишком готовы к решению больших задач. Сказались и травмы, оставившие москвичей без Сими Сайотти окончательно и заставившие других мастеров пропускать важные матчи. Но, пришедшие в столичную дружину Нандо и Павел Соколов не стали тем усилением, которое позволило бы сделать шаг вперед. Это отнюдь не неудача в селекционной работе, просто так случается, что и опытные игроки вынуждены тратить в новой команде много времени на адаптацию. И эта пара не сыграла сильнее Артема Ниязова с Янаром Асадовым, которого, кстати, в клубе перед третьим полуфинальным матчем чествовали как автора 100 голов в рядах КПРФ.

3.

«Синара» в течение сезона стремилась к более равномерной нагрузке на своих вратарей, пусть против москвичей Зураб Калмахелидзе подменял Дмитрия Путилова только при ударах с шести- или десятиметровой отметки. Что касается полевых игроков, то у Сергея Абрамова, к чьим трюкам вроде бы уже готовы, все равно нашлось чем удивить оппонентов.