Журналист Василий Уткин: Путин — маленький, стесняется быть рядом с высокими людьми

– Что тебе про Путина сказать?

– Ну если есть что, скажите.

– Во-первых, я на него в обиде. Я как раз сиживал в жюри КВН, когда он однажды пришел на КВН. Ему там переизбираться было пора или что-то в этом роде. Это все было в Театре российской армии.

Там был вход с одной стороны, а я сидел на самом дальнем стуле. Со всеми поздоровался за руку, а мне вот так сделал (показывает приветствие поднятой ладонью – прим. Sports.ru).

– Есть версии почему?

– Конечно, есть четкое понимание. Я потом на этом денег выиграл. Помнишь, был случай, когда сборная России стала чемпионом Европы по баскетболу? Я поспорил на то, что Путин не будет принимать сборную по баскетболу. И выиграл.

– Как это связано с тем, что он вам руку не пожал?

– Он маленький. Стесняется быть рядом с высокими людьми, – сказал Уткин.