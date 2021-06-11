Чего ждать от России на Евро-2020?

Наверное, вы это знаете и так — Артем Дзюба! Чемпион России в составе ”Зенита” и лучший бомбардир (20 мячей в РПЛ в прошедшем сезоне). Очень важный человек для тактики Черчесова — тот самый большой форвард, который не только замыкает передачи, но и стоит спиной к воротам, раздавая партнерам скидки после верховых забросов. Прекрасно выдерживает любое давление и редко травмируется.

Во-вторых, даже после успеха на ЧМ-2018 российские медиа не очень верят в Станислава Черчесова. Это тренер, который почти не идет на компромиссы, редко объясняет решения и ставит не самый яркий футбол (большой форвард — важная часть его философии). На этот турнир он по не совсем понятным причинам не взял вратаря ”Локомотива” Гильерме, которого считали заменой Акинфееву, и форварда Федора Смолова.

И то и другое. Во-первых, посмотрите на результаты российских клубов в еврокубках прошедшей осенью. ”Зенит”, ”Локомотив”, ”Краснодар” и ЦСКА суммарно провели 26 матчей и добились только одной победы. Худшее время за 19 лет — в 2001-м Россия падала в рейтинге УЕФА еще ниже. Это отражает уровень нынешнего футбольного поколения.

А почему Россия не претендует на большее? Дело в тренере или игроках?

Спектр потенциальных соперников в плей-офф очень широкий: от Италии и Португалии до Польши и Чехии. Поэтому строить расклады бессмысленно. Главный тезис: настройтесь, что четвертьфинал — потолок этой сборной (если очень повезет), 1/8 — логичный результат, невыход из группы — провал. Потому что Финляндию, которая впервые едет на крупный турнир, точно нужно побеждать.

Нынешняя сборная точно не превосходит предыдущие по классу. Выход в 1/8 финала вполне реален, учитывая, что третье место тоже проходное (при определенных обстоятельствах, но не забивайте сейчас этим голову). А вот дальше будет очень сложно.

Все надеются на повторение успеха ЧМ-2018 (четвертьфинал) или Евро-2008 (полуфинал), но сейчас это маловероятно. Давайте начнем с истории, вот результаты сборной России на чемпионатах Европы: 1996-й — не вышли из группы, 2004-й — не вышли из группы, 2008-й — полуфинал, 2012-й — не вышли из группы, 2016-й — не вышли из группы.

А кто еще?

Алексей Миранчук из ”Аталанты” и Александр Головин из ”Монако”. Футболисты, которые способны на нестандартные действия. Оба не испугались уехать в Европу, где играют с переменным успехом. Могут отдавать скрытые передачи, включать дриблинг. Если будут в хорошем настроении, то способны повлиять на результат. Но без куража могут потускнеть, их сложно назвать лидерами.

На скамейке будет и несколько новых имен: Андрей Мостовой из ”Зенита”, Даниил Фомин из ”Динамо”, Денис Макаров из ”Рубина”, Максим Мухин (перешел в мае в ЦСКА из ”Локо”). Вряд ли они получат много игрового времени, но если вдруг выйдут на замену, могут сверкнуть.

Так. А кто вратарь?

Скорее всего, Антон Шунин из ”Динамо”. Главный риск Черчесова. Тренер разочаровался в бразильце Гильерме после нескольких неудач и сделал ставку на другого. Но Шунин чувствует себя спокойно, только когда уверен, что он номер один, именно поэтому Гильерме нет даже в заявке. Конечно, Шунин ни капли не Игорь Акинфеев, но если повезет, может выдать чудосейвы. К тому же он более-менее надежен при игре на выходах.

В чем главный минус сборной России?

Оборона. Защитник Федор Кудряшов получил травму на разминке перед игрой с Болгарией, и это очень грустно. Возможно, в тройке защитников его заменит номинальный полузащитник Дмитрий Баринов. Это может быть как гениальным решением Черчесова, так и провалом.

С Бельгией есть шансы?

В Бельгии очень талантливое поколение, но оно медленно стареет, ничего не добившись. Этот Евро — важный шанс наконец-то сверкнуть. Лидер этой команды — Кевин де Брюйне из ”Манчестер Сити”. В финале Лиги чемпионов в жестком стыке он получил перелом глазницы. Если восстановится к матчу с Бельгией, то сыграет в маске. Неизвестно, будет ли он в порядке. Проблема России, что у бельгийцев не только де Брюйне, но и Эден Азар из ”Реала”, мощный форвард Ромело Лукаку из ”Интера” и еще десяток звезд.

Так что ничья для России точно будет успехом, победа — национальным праздником.

Когда играет сборная России?

12 июня. Бельгия (Петербург)

16 июня. Финляндия (Петербург)

21 июня. Дания (Копенгаген)