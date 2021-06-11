"Такому не место в Евросоюзе XXI века". Кая Каллас написала открытое письмо премьеру Финляндии

Каллас напомнила, что в конце января многие работающие в Финляндии эстонцы были вынуждены сделать выбор в пользу работы. ”Прошло почти четыре с половиной месяца. Эти люди строят Финляндию, заботятся о Финляндии, каждую неделю создают своими руками и головой национальное богатство Финляндии. А в это время уже четыре с половиной месяца в тысячах эстонских семей дети с грустью ждут своих отцов и матерей домой на выходные. С грустью., потому что они ждут так неделю за неделей и конца и края этому ожиданию не видно. Дорогая Санна, такой ситуации не место в Евросоюзе XXI века. Четыре с половиной месяца для маленького ребенка — вечность”, — пишет Каллас.