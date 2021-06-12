Директор Alexela Айво Адамсон рассказал про будущее авторынка и недальновидность политиков в сфере налогов

Всегда интересно, как работает схема снижения и поднятия цена на один день. Например, Alexela снизила цены на 10 центов, другие тоже должны так сделать? Как это происходит?

В Эстонии очень высокая конкуренция. Каждый следит за своими конкурентами. Никто не сообщает друг другу, что завтра он поднимет цены. Обычно снижение цен замечают люди, которые продают наши товары. Специальной должности для отслеживания цен нет. Они, как правило, ездят по стране и первыми замечают изменения у конкурентов. Потом звонят в контору. Могут даже сами поменять цены через специальные программы.

Почему в Таллинне может быть одна цена, а пару километров за Таллином другая?

Тоже зависит от конкурентов и близости заправочных станций.