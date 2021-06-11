Департамент здоровья: за сутки прибавилось 54 случая заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 26 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 24 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось семь, в Рапламаа — шесть, в Тартумаа — три, в Пылвамаа, Валгамаа и Вырумаа — по два, в Йыгевамаа, Пярнумаа, на Сааремаа и в Вильяндимаа — по одному новому случаю заражения. В других уездах новых случаев заражения не прибавилось. У двоих получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 84,3 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 2,1%.

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