Департамент здоровья: за сутки прибавилось 54 случая заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 26 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 24 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось семь, в Рапламаа — шесть, в Тартумаа — три, в Пылвамаа, Валгамаа и Вырумаа — по два, в Йыгевамаа, Пярнумаа, на Сааремаа и в Вильяндимаа — по одному новому случаю заражения. В других уездах новых случаев заражения не прибавилось. У двоих получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 84,3 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 2,1%.

По состоянию на утро 11 июня в больницах находится 61 пациент с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается девять пациентов, из которых на управляемом дыхании шесть человек. Новых историй болезни COVID-19 открыли всего четыре.

В стационарном лечении нуждались 6,9% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 68 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 43 человека (70%).

За сутки новых смертельных случаев не зарегистрировано. Всего в Эстонии умерло 1 266 зараженных коронавирусом.

За сутки ввели 14 899 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 516 583 людям, курс вакцинации завершен у 328 260 человек. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 47,7%.

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