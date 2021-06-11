Российские СМИ написали, что пенсионерка из Эстонии поехала в РФ за "Спутником V" и пропала. PPA: сейчас все в порядке

По данным сайта, 72-летняя женщина вместе с 53-летним сыном 1 апреля этого года выехали в Россию из Евросоюза и должны были пересечь границу в Кингисеппском районе Ленобласти. Об этом сообщила дочь женщины. Она сказала, что родственники уехали в Россию прививаться вакциной "Спутник V" и пропали со связи.

Информацию со ссылкой на портал опубликовала и Лента.ру. В обеих статьях утверждается, что люди до сих пор не найдены.

Как подтвердили RusDelfi в Департаменте полиции и погранохраны (PPA) Эстонии, такой случай, действительно, имел место.

”Да, мы получили такую информацию в апреле этого года. Близкие переживали за мать и сына, которые поехали из Таллинна в Россию и в определенный момент перестали выходить на связь”, — сообщила пресс-секретарь PPA Керли Вирк.

При этом, по данным эстонской полиции, сейчас с этими людьми все в порядке. ”Полиция установила, что с ними все хорошо. Через некоторое время они вернулись в Эстонию”, — заверила Вирк.