СЕГОДНЯ: Стартует Евро-2020. Кто забьет первый мяч?

В последнее время сборная Италии не радовала своих болельщиков высокими результатами на топ-турнирах. На Евро-2016 она сошла с дистанции в четвертьфинале, проиграв серию пенальти Германии, а на чемпионат мира 2018 года, который проходил на стадионах России, итальянцы вообше не попали.

Манчини не знает поражений

После такого оглушительного провала (Италия, напомним, 4-кратный чемпион мира), национальную сборную доверили опытному специалисту Роберто Манчини. Ради работы в ней он пошел на разрыв контракта с петербургским "Зенитом" и на двукратное понижение зарплаты.

При Манчини сборная Италии не потерпела еще ни одного поражения. Ее беспроигрышная серия насчитывает 27 матчей. На Евро-2020 итальянцы намерены продлить ее.

Портал Transfermarkt оценивает суммарную стоимость состава сборной Италии в 771 млн евро, тогда как аналогичный показатель турецкой команды лишь 325 млн евро. Самым дорогим футболистом в составе итальянцев является полузащитник "Интера" Никола Барелла (65 млн евро). Самый ценный актив сборной Турции - защитник английского "Лестера" Чаглар Сеюнджю (45 млн евро).

Букмекеры уверены в итальянцах

В личных встречах Италия никогда не проигрывала Турции - 7 побед и 3 ничейных результата. Букмекеры отдают предпочтение итальянцам - коэффициент на их победу 1,55.

Стартовый поединок чемпионата Европы пройдет в Риме на Олимпийском стадионе, который рассчитан на 72 000 зрителей. На матчи Евро-2020 разрешена 50-процентная заполняемость трибун.

Помимо Италии и Турции, в А-группе выступают также Уэльс и Швейцария. Поединок первого тура они проведут 12 июня в Баку.