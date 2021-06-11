Сборная Италии одержала крупную победу в матче открытия Евро-2020

Матч открытия Евро-2020 прошел с большим преимуществом итальянской команды (соотношение ударов 24-3, удары в створ 8-0), но в первой половине встречи счет не был открыт.

Автогол в стартовом матче

На 53-й минуте итальянцы добились успеха после автогола защитника турецкой команды Мериха Демирала. Никогда прежде первый мяч на чемпионатах Европы не забивали в собственные ворота.

В середине второго тайма Чиро Иммобиле подкараулил отскок и увеличил преимущество итальянцев. Окончательный результат матча на 79-й минуте установил Лоренцо Инсинье. Портал RusDelfi провел текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Итальянцы штампуют рекорды

Победа со счетом 3:0 стала крупнейшей за всю историю стартовых матчей чемпионата Европы. Сборная Италии побила и свой собственный рекорд результативности в финальных турнирах чемпионата Европы: впервые за все время выступления на Евро итальянцы забили больше двух мячей в одном матче.

Беспроигрышная серия сборной Италии - ее тренирует экс-наставник "Манчестер Сити" и "Зенита" Роберто Манчини - достигла 28 матчей.

Помимо Италии и Турции, в А-группе выступают Уэльс и Швейцария. 12 июня они будут выяснять отношения между собой в Баку.

Чемпионат Европы - в нем участвуют 24 команды - должен был состояться еще в прошлом году, но из-за пандемии его перенесли. Матчи Евро-2020 принимают 10 стран (Азербайджан, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Россия, Румыния).