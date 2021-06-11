ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ: Евро-2020 стартовал! Кто забьет первый мяч?

В последнее время сборная Италии не радовала своих болельщиков высокими результатами на топ-турнирах. На Евро-2016 она сошла с дистанции в четвертьфинале, проиграв серию пенальти Германии, а на чемпионат мира 2018 года, который проходил на стадионах России, итальянцы вообще не попали.

Беспроигрышная серия Манчини продолжается 27 матчей

После такого оглушительного провала (Италия, напомним, 4-кратный чемпион мира), национальную сборную доверили Роберто Манчини. Ради работы в ней он пошел на разрыв контракта с петербургским "Зенитом", где у него дела шли не очень хорошо, и на двукратное понижение зарплаты.

Итальянцы успешно выступили в квалификации, выиграв все 10 проведенных матчей, но явного лидера в нападении у них не было. При Манчини сборная Италии провела 32 матча, в которых потерпела лишь 2 поражения (оба - в 2018 году). Ее беспроигрышная серия насчитывает в настоящий момент 27 матчей. На Евро-2020 итальянцы намерены продлить ее. Подопечные 56-летнего Манчини - теневые фавориты чемпионата Европы.

Сборную Турции тренирует 69-летний Шенол Гюнеш, который в 2002 году привел национальную команду к бронзовым медалям чемпионата мира.

Букмекеры уверены в итальянцах

В личных встречах Италия никогда не проигрывала Турции - 7 побед и 3 ничейных результата. Букмекеры отдают предпочтение итальянцам - коэффициент на их победу 1,55.

Стартовый поединок чемпионата Европы пройдет в Риме на Олимпийском стадионе, который рассчитан на 72 000 зрителей. На матчи Евро-2020 разрешена 50-процентная заполняемость трибун.

Помимо Италии и Турции, в А-группе выступают также Уэльс и Швейцария. Поединок первого тура они проведут 12 июня в Баку.

