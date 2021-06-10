11.06.2021, 00:10
ФОТО: Защитник сборной Эстонии покинул поле на носилках(3)
Победа сборной Эстонии в Балтийской футбольном турнире досталась дорогой ценой. В середине первого тайма поединок с Латвией был прерван на несколько минут из-за травмы центрального защитника Мяртена Кууска.
Во время углового удара Кууск прибежал в штрафную соперника, но после воздушной дуэли - никакого физического контакта с соперниками у него не было - защитник "Флоры" упал и лежал на газоне неподвижно. На медицинской каталке футболист был препровожден в машину "Скорой помощи", которая дежурила на "А Ле Кок Арене".
В начале второго тайма сборная Эстонии произвела еще одну вынужденную замену - поле покинул автор двух забитых мячей Маттиас Кяйт. Вместе с ним на скамейку запасных отправился и капитан команды Константин Васильев.
Сборная Эстонии победила Латвию со счетом 2:1 и впервые за 83 года выиграла Балтийский турнир.