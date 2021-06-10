ВИДЕО | Прошла презентация книги об истории Мустамяэ. Она вышла на двух языках

В этом году легендарному культурному центру ”Кая” исполняется 55 лет. За время его деятельности выросло несколько поколений мустамяэсцев. Их воспоминания — сначала о кинотеатре, затем о культурном центре ”Кая” — собраны в книгу ”История ”Кая”, торжественная презентация которой прошла сегодня, 10 июня, в 17.30 0 в уютном дворике библиотеки ”Кяннукуке” (Э. Вильде теэ, 72).

Кая” занимает особое место в сердцах мустамяэсцев и таллиннцев. Посвящённый открытию нового культурного и конференц-центра ”Кая” день открытых дверей 23 мая 2019 года растянулся на неделю и даже больше. К нам приходили тысячи людей, каждого из которых с ”Кая” связывают личные воспоминания, которыми они хотели поделиться. Чтобы увековечить эти воспоминания, мы предложили записать их. Писем стало приходить так много, что довольно скоро стало ясно, что мы не сможем опубликовать их все в газете ”Мустамяэ”, тогда и родилась идея издать книгу”, — вспоминает Лаури Лаатс, старейшина Мустамяэ.

”Сегодня мы это сделали и рады представить читателям книгу ”История ”Кая”. Авторы книги о ”Кая” — сотни жителей Мустамяэ, поведавшие свои воспоминания и приславшие фотографии. Огромную работу проделали составители книги Реэт Ланд, Адик Сепп и Леа Арме, которые, помимо обработки присланных воспоминаний, неустанно работали над архивными и прочими материалами и помогли связать разрозненные части воедино”, — рассказывает Лаатс.

Книга ”История ”Кая” отражает и то, что происходило в Мустамяэ, и в обществе в целом. Помимо личных воспоминаний жителей Мустамяэ в книге использованы архивные материалы, опубликованы копии связанных со зданием ”Кая” документов и, например, отрывки из ”Книги жалоб и предложений” кинотеатра ”Кая”, которые спустя десятилетия кажутся особенно смешными для тех, кто помнит контекст того времени.

Вышедшую лимитированным тиражом книгу ”История ”Кая” можно приобрести со скидкой по цене 9 евро до 10 июля включительно в инфостоле Управы Мустамяэ (Э. Вильде теэ, 118). В продаже есть как русскоязычные, так и эстоноязычные экземпляры книги.