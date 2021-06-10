За рубежом
10.06.2021, 21:35

ВОЗ предупредила о высоком риске осенней вспышки COVID в Европе

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Pixabay
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что, несмотря на снижение уровня заболеваемости COVID-19 в Европе, риск опасной осенней волны пандемии остается высоким. Это может произойти из-за более заразного варианта коронавируса Delta.

Об этом 10 июня заявил региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клуге, передает РБК со ссылкой на The Guardian.

Призывая людей и правительства проявлять "осторожность и здравый смысл" в течение лета, Клуге заявил, что распространение вируса будет продолжаться по мере увеличения путешествий и контактов людей.

Старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Кэти Смолвуд пояснила, что вариант Delta, впервые обнаруженный в Индии, вызывает особое беспокойство. "Он еще не распространен в европейском регионе, но в некоторых странах уже вытеснил доминирующий вариант Альфа", — сказала она.

"Мы видели очень веские доказательства значительно более высокой способности к передаче и повышенного риска госпитализации. Наша оценка заключается в том, действительно существует значительный риск распространения этого штамма", — добавила Смолвуд.

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