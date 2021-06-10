ФОТО | В Таллинне к деревьям стали прикреплять зеленые мешки. Зачем?

По словам Яануса Рийбе, старейшины района Кристийне, целью установки мешков для полива является обеспечение деревьев необходимым количеством воды, поддержка их роста и полива деревьев без вмешательства человека.

”Они не смачивают землю слишком обильно, они экономят воду и распределяют её равномерно. Это также снижает скорость испарения воды и вероятность появления сорняков. В одном пакете 60 литров воды”, — пояснил Рийбе.

Мешки для полива были установлены сегодня на участке улицы Тедре от бульвара Сыпрузе до улицы Моони и за улицей Кирси 6.