10.06.2021, 21:50
ФОТО | В Таллинне к деревьям стали прикреплять зеленые мешки. Зачем?(5)
Фото: управа Кристийне
По заказу управы столичного района Кристийне на 85 недавно посаженных деревьях были установлены мешки для полива (улицы Кирси и Тедре).
По словам Яануса Рийбе, старейшины района Кристийне, целью установки мешков для полива является обеспечение деревьев необходимым количеством воды, поддержка их роста и полива деревьев без вмешательства человека.
”Они не смачивают землю слишком обильно, они экономят воду и распределяют её равномерно. Это также снижает скорость испарения воды и вероятность появления сорняков. В одном пакете 60 литров воды”, — пояснил Рийбе.
Мешки для полива были установлены сегодня на участке улицы Тедре от бульвара Сыпрузе до улицы Моони и за улицей Кирси 6.