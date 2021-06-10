В Рийгикогу создана депутатская группа в поддержку сланца

”Сегодня сферы энергетики и зеленой экономики претерпевают изменения. Важную роль помимо сланца будут играть критические полезные ископаемые, в том числе, редкоземельные металлы и различные химические соединения. Благодаря их использованию у Эстонии могут появиться дополнительные возможности”, — сказал Дмитриев.

По словам Дмитрия Дмитриева, при сотрудничестве предприятий и ученых изучаются новые возможности использования сланца.

”Сланец является одним из основных полезных ископаемых, и у нас должно быть четкое понимание того, каким образом целесообразно использовать его в дальнейшем. Задача созданной парламентской группы — способствовать тому, чтобы Эстония осталась своего рода центром компетенции в области изучения и применения сланца”, — отметил Дмитриев.

”Говоря об облагораживании сланца нельзя забывать, что у нас также еще есть запасы фосфоритов и редкоземельных металлов, которые в Европе считаются полезными ископаемыми. По-прежнему важным остается вопрос, каким образом минимизировать ущерб окружающей среде при из добыче и переработке”, — добавил Дмитриев.