В Рийгикогу создана депутатская группа в поддержку сланца(10)
”Сегодня сферы энергетики и зеленой экономики претерпевают изменения. Важную роль помимо сланца будут играть критические полезные ископаемые, в том числе, редкоземельные металлы и различные химические соединения. Благодаря их использованию у Эстонии могут появиться дополнительные возможности”, — сказал Дмитриев.
По словам Дмитрия Дмитриева, при сотрудничестве предприятий и ученых изучаются новые возможности использования сланца.
”Сланец является одним из основных полезных ископаемых, и у нас должно быть четкое понимание того, каким образом целесообразно использовать его в дальнейшем. Задача созданной парламентской группы — способствовать тому, чтобы Эстония осталась своего рода центром компетенции в области изучения и применения сланца”, — отметил Дмитриев.
”Говоря об облагораживании сланца нельзя забывать, что у нас также еще есть запасы фосфоритов и редкоземельных металлов, которые в Европе считаются полезными ископаемыми. По-прежнему важным остается вопрос, каким образом минимизировать ущерб окружающей среде при из добыче и переработке”, — добавил Дмитриев.
В состав группы, помимо Дмитрия Дмитриева, вошли центристы Эрки Сависаар, Михаил Стальнухин, Пеэтер Рахнель, Оудекки Лооне, Марек Юргенсон, Марко Шорин, Игорь Кравченко, Михаил Корб. К ним присоединились социал-демократ Эдуард Одинец и член EKRE Рихо Брейвель.