Новости Эстонии
10.06.2021, 20:25

ГАЛЕРЕЯ | В Курессааре улицы сегодня превратились в реки

 
В столице Сааремаа - Курессааре - сегодня во второй половине дня лило как из ведра!

По словам нашего фотокорреспондента, попавшие под дождь горожане моментально промокали до нитки!

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