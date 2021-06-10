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10.06.2021, 20:25
ГАЛЕРЕЯ | В Курессааре улицы сегодня превратились в реки
В столице
Сааремаа
-
Курессааре
- сегодня во второй половине дня лило как из ведра!
По словам нашего фотокорреспондента, попавшие под дождь горожане моментально промокали до нитки!
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