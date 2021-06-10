Европарламент призвал к жестким санкциям против властей Беларуси и расследованию роли России
В тексте резолюции депутаты призвали Белоруссию немедленно освободить журналиста Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу, а также всех политических заключенных в Белоруссии. Ранее в ЕС указывали, что в тюрьмах республики содержатся около 450 политических заключенных. Законодатели сочли задержание рейса Ryanair с Протасевичем и Сапегой на борту актом государственного терроризма.
В резолюции также содержится призыв в самое ближайшее время принять меры по ужесточению санкционного прессинга в отношении Белоруссии. Ограничения предлагается ввести против государственных и частных компаний, которые контролируются властями республики или связаны с ними. Санкции призвано применить и в отношении нефтяной отрасли, а также против сталелитейной, калийной и деревообрабатывающей промышленности республики. ”[Европейский парламент] призывает Совет ЕС в скором времени принять и реализовать экономические санкции, которые носили бы серьезный характер и были бы способны, насколько это возможно, оказать немедленное влияние на белорусский режим, его сторонников и экономические субъекты, которые оказывают поддержку режиму”, — говорится в тексте резолюции.
Кроме того, депутаты предложили прекратить финансировать белорусские государственные банки и рассмотреть возможность приостановки участия Белоруссии в системе SWIFT. Помимо прочего, евродепутаты высказались за лишение белорусского государственного телевидения прав на трансляцию матчей чемпионата Европы по футболу.
Наконец, депутаты призвали провести расследование с целью выяснить, играла ли Россия роль в ”террористических атаках, за которыми стоит белорусский режим”. ”Такое расследование должно изучить возможную роль России в террористических актах, совершенных белорусским режимом; подчеркивается, что если это будет подтверждено, любой гражданин России, прямо или косвенно участвующий в операции, должен быть внесен в санкционный список в соответствии с глобальным режимом санкций ЕС в области прав человека”, — говорится в документе. В Европарламенте выразили обеспокоенность сближением России и Белоруссии, в том числе финансовой помощью Москвы и тесным сотрудничеством между спецслужбами двух стран.
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