Европарламент призвал к жестким санкциям против властей Беларуси и расследованию роли России

В тексте резолюции депутаты призвали Белоруссию немедленно освободить журналиста Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу, а также всех политических заключенных в Белоруссии. Ранее в ЕС указывали, что в тюрьмах республики содержатся около 450 политических заключенных. Законодатели сочли задержание рейса Ryanair с Протасевичем и Сапегой на борту актом государственного терроризма.

В резолюции также содержится призыв в самое ближайшее время принять меры по ужесточению санкционного прессинга в отношении Белоруссии. Ограничения предлагается ввести против государственных и частных компаний, которые контролируются властями республики или связаны с ними. Санкции призвано применить и в отношении нефтяной отрасли, а также против сталелитейной, калийной и деревообрабатывающей промышленности республики. ”[Европейский парламент] призывает Совет ЕС в скором времени принять и реализовать экономические санкции, которые носили бы серьезный характер и были бы способны, насколько это возможно, оказать немедленное влияние на белорусский режим, его сторонников и экономические субъекты, которые оказывают поддержку режиму”, — говорится в тексте резолюции.

Кроме того, депутаты предложили прекратить финансировать белорусские государственные банки и рассмотреть возможность приостановки участия Белоруссии в системе SWIFT. Помимо прочего, евродепутаты высказались за лишение белорусского государственного телевидения прав на трансляцию матчей чемпионата Европы по футболу.