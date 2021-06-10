Новости Эстонии
10.06.2021, 19:31

Еврокомиссия может начать делопроизводство в отношении Финляндии из-за ограничений на поездки

 (7)
Seigad Soomest
Seigad Soomest
Foto: Eero Vabamägi
По оценке Европейской комиссии, все страны ЕС, включая Финляндию, должны соблюдать правила свободного передвижения внутри Европейского союза. По словам представителя комиссии, этот вопрос неоднократно обсуждался с Финляндией, передает rus.err.

"Особенно важно в таких случаях, как Финляндия, предоставить необходимые исключения из любых ограничений. Особенно для работающих в приграничных районах и в случае жизненно важных поездок. Конечно, мы ожидаем, что Финляндия будет соблюдать правила по вопросам, которые пока остаются нерешенными", - сказал представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд.

Если Финляндия не отменит ограничения на поездки, в отношении страны может быть начата процедура о нарушении. По словам Виганда, это будет долгий процесс и ситуация быстро не разрешится.

Оставить комментарий Читать комментарии (7)