10.06.2021, 19:31
Еврокомиссия может начать делопроизводство в отношении Финляндии из-за ограничений на поездки(7)
"Особенно важно в таких случаях, как Финляндия, предоставить необходимые исключения из любых ограничений. Особенно для работающих в приграничных районах и в случае жизненно важных поездок. Конечно, мы ожидаем, что Финляндия будет соблюдать правила по вопросам, которые пока остаются нерешенными", - сказал представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд.
Если Финляндия не отменит ограничения на поездки, в отношении страны может быть начата процедура о нарушении. По словам Виганда, это будет долгий процесс и ситуация быстро не разрешится.