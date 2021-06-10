Еврокомиссия может начать делопроизводство в отношении Финляндии из-за ограничений на поездки

"Особенно важно в таких случаях, как Финляндия, предоставить необходимые исключения из любых ограничений. Особенно для работающих в приграничных районах и в случае жизненно важных поездок. Конечно, мы ожидаем, что Финляндия будет соблюдать правила по вопросам, которые пока остаются нерешенными", - сказал представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд.