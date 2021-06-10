В пятницу начнут заполнять газом ”Северный поток — 2”

”Морская часть первой нитки ”Северного потока-2” технически завершена. 4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлест — уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой”, — сообщили в пресс-службе.

”С завтрашнего дня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом”, — уточнили в компании.

Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются. ”Необходимые пусконаладочные работы будут осуществлены в течение следующих нескольких месяцев”, — указал оператор.

4 июня президент Владимир Путин объявил о завершении укладки первой нитки ”Северного потока-2”. По его словам, на тот момент уже подготовили работу газопровода до компрессорной станции ”Славянская”. ”Газ на ”Славянскую” подан; таким образом, ”Газпром” готов к заполнению газом ”Северного потока-2”, — сказал Путин.

Вторую нитку газопровода можно будет достроить за 40 дней, примерно к августу, со скоростью 1,1 морская миля в сутки, сообщил РБК источник в ”Газпроме”. По его словам, ограничения против судов строительству не помешают, а средства на работы есть. Позднее вице-премьер Александр Новак 7 июня уточнил, что строительство завершат до конца года, после чего газопровод введут в эксплуатацию.

Изначально трубопровод планировалось достроить в конце 2019 года, однако строительство затормозилось из-за ограничений со стороны США. Вашингтон несколько раз вводил санкции против участвующих в строительстве судов и компаний, однако в конце мая президент США Джо Байден заявил, что строительство трубопровода ”почти завершено” и введение новых санкций против проекта было бы ”непродуктивным” для отношений Соединенных Штатов с Европой. 8 июня госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон работает с Берлином для смягчения последствий завершения строительства газопровода. Путин 9 июня отметил, что для США было бы бессмысленно вводить санкции против газопровода ”Северный поток-2”, когда тот уже почти достроен.