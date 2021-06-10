В Пирита вновь открыли прокат водных транспортных средств

”Самый удобный способ ознакомиться с природой древней долины реки Пирита — это прокатиться на лодке или водном велосипеде по реке, с извилистого русла которой открываются живописные виды на берега с богатой растительностью, а также на древние руины монастыря Святой Биргитты. Почему бы и не отправиться в небольшое путешествие на лодке, чтобы посмотреть, например, на пасущихся летом на острове Кыркья коров? Катание на лодке особенно приятно теплыми летними вечерами”, — сказал старейшина района Пирита Тынис Лийнат и уточнил, что прокат лодок открыт до десяти часов вечера.

Лодок и прочих плавсредств хватит всем желающим. В одной лодке могут разместиться четыре человека, в каноэ — трое, на водном велосипеде — двое, а на каяке — один человек. Прокат весельной лодки стоит 20 евро в час; каяка, каноэ, водного велосипеда и SUP-доски — 15 евро.

”Отправляясь кататься по реке на плавсредстве, необходимо надеть спасательный жилет. Это же требование распространяется на детей”, — наказал губернатор района. Спасательный жилет можно получить бесплатно в пункте проката, где есть в наличии жилеты всех размеров. При желании спасательный жилет можно получить также для собаки.

Пункт проката лодок находится рядом с мостом Пирита, на берегу реки, неподалеку от руин монастыря, по адресу Kлоостри теэ 6a; пункт проката открыт ежедневно, с 10:00 до 22:00.

Велосипедисты могут оставить велосипед на причале, под бдительным присмотром работника пункта.