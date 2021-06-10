Сколько стоит пощечина президенту? Ударившему Макрона французу вынесли приговор

Прокуратура Франции требовала для мужчины 18 месяцев заключения с пятилетним ограничением в праве иметь оружие. Сам Макрон не стал подавать иск к нападавшему, назвав его поступок ”глупым”.

”Этот акт совершенно недопустим. Мы не должны так нападать на людей. Этот жест не только желание нанести удар, но и унижение. Он обращается со своим собеседником как с ребенком, которому хочется дать пощечину. Он принижает его”, — заявил прокурор в суде.

Обвинитель также потребовал запретить Тарелу занимать государственные должности и лишить его на пять лет права голоса и права на владение оружием. При этом гособвинение не запросило штраф для мужчины.

Инцидент произошел во время рабочего визита Макрона в департамент Дром на юго-востоке Франции. Охрана президента предупредила его об опасности прогулки в этом районе, однако политик все равно подошел к людям, собравшимся на улице за ограждениями. Президент подал Тарелу руку, а тот в ответ ударил Макрона по лицу.