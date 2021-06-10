10.06.2021, 18:26
В Евросоюзе прививку от COVID-19 получил каждый второй житель
pixabay.com
Каждый второй взрослый житель стран Евросоюза получил не менее одной прививки от COVID-19. Об этом сообщила в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Урсула фон дер Ляйен написала, что 100 млн жителей ЕС получили уже полную защиту от коронавируса (две прививки, в случае с вакциной Johnson & Johnson — одну).
Евросоюз имеет хорошие шансы достичь своей цели — получить до конца июля столько вакцин, сколько будет достаточно для вакцинации 70% взрослого населения ЕС, отметила глава Еврокомиссии.
По данным Европейского центра по профилактике заболеваний и борьбе с ними (ECDC), минимум одну дозу вакцины получили 183,1 млн жителей стран ЕС, а полную защиту — около 26% (примерно 94,8 млн человек), передает DW.
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