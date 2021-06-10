Ратас: Эстония поддерживает стремление Косово вступить в Европейский союз

”Эстония всегда активно поддерживала Косово, — заверил Ратас. — Одна из наших целей в ЕС — продолжать работу над тем, чтобы между Косово и Европейским союзом был введен безвизовый режим. Мы знаем, как важно открывать двери и растапливать лед. Нет никакого сомнения в том, что Эстония по-прежнему поддерживает стремление Косово, однако мы должны понимать, что в ЕС этого недостаточно. Необходимо добиться поддержки всех государств-членов и выполнить все критерии”.

Ратас отметил, что в 2008 году Эстония признала независимость Косово. ”Из своего исторического опыта мы отлично помним, как важно для создания демократического общества было в самом начале получить международное признание и поддержку, — сказал Ратас. — Пару десятилетий назад Эстония провела довольно серьезные социальные реформы, и мы знаем, насколько это сложно. Теперь мы готовы поддержать Косово в процессе реформ”.

По словам Ратаса, Эстония готова делиться своим опытом в интеграции в Европейский союз, а также опытом проведения реформ, особенно в сфере правового государства, надлежащего управления и по вопросам, связанным с услугами э-государства.

Ратас сказал, что 16 лет назад в Эстонии начали применять электронные выборы. Теперь Эстония готова делиться своим многолетним опытом в этой сфере. ”Наши предприятия также готовы делиться своими знаниями и технологиями, например, решениями, которые основаны на цифровизации или искусственном интеллекте”, — добавил Ратас.

Говоря об экономике, Ратас отметил, что с этой точки зрения у Эстонии и Косово много общего. ”Наши государства — маленькие и ориентированы на экспорт. Также обе страны хорошо понимают потенциал цифровой экономики, — сказал Ратас. — Как маленькое государство мы хорошо знаем на собственном опыте, как важно поддерживать дружелюбную бизнес-среду для инвесторов, предлагать им прозрачную и безопасную правовую среду для управления активами. Цифровизация — это удобное вспомогательное средство, которое можно применять для этой цели”.

Президент Косово поблагодарила Эстонию за поддержку независимости своего государства и сказала, что Эстония является примером для Косово в вопросах создания независимого демократического государства. Она отметила, что за эти годы страна очень развилась и изменилась. По ее словам, жители Косово — молоды и положительно настроены по отношению к Европе. В качестве стратегических целей своего государства она отметила стремление входить в НАТО и в Европейский союз.