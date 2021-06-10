В Рапла возник крупный очаг индийского штамма COVID-19. Медики определили источник

Департамент здоровья сегодня сообщил, что в данный момент в рапласком детском саду очага COVID-19 нет. Он возник в Кехтнаской художественной школе.

Носитель вируса участвовал также в выпускном мероприятии в детском саду в Рапла. По информации департамента, распространитель вируса не знал, что он инфицирован.

По имеющимся на вечер четверга данным, заразившихся сейчас насчитывается 16, имевших близкий контакт с больным — 61 (как в школе, так и в детском саду). Никто из больных в госпитализации не нуждается. Все близкоконтактные находятся на самоизоляции.

На вчерашней пресс-конференции начальник отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханна Сепп заверила, что раплаский очаг находится под контролем.

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