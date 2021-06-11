От России до Брексита: основные темы встречи G7

Джонсон заявил, что к концу 2022 года весь мир должен быть вакцинирован от коронавируса, однако не уточнил, каким образом Великобритания поможет это сделать. В большинстве стран G7 вакцинировано почти всё взрослое население, в Соединённом Королевстве остались миллионы неиспользованных доз, и мир ждёт от ”Большой семёрки” детального плана действий, финансируемого за её счёт.

Борис Джонсон , который в недавнем высказывании об обороне и безопасности обещал возобновить ”индо-тихоокеанский сдвиг”, также стремится найти способы сотрудничества с целью уменьшения влияния Пекина.

Основные критики ”Большой семёрки” причиной уменьшения влияния группы мировых лидеров зачастую называют отсутствие в ней Китая. Меж тем сверхдержава остаётся на повестке дня, судя по тому, что на встречу в качестве гостей пригласили Австралию , Южную Корею и Индию . Влияние и близость Пекина для этих стран является ключевым вопросом. Личная заинтересованность Байдена заключается в том, чтобы убедить европейские государства серьёзнее взглянуть на угрозу, исходящую от Китая, так как китайские инвестиции всё активнее вливаются в инфраструктуру и предприятия Европы .

После состоявшейся в мае подготовительной встречи министры иностранных дел стран ”Большой семёрки” отметили, что они ”глубоко обеспокоены” ”негативной моделью безответственного и дестабилизирующего поведения России”. После приземления на военной базе в Саффолке вечером в среду Байден сказал находящимся там американским военным: ”Мы собираемся доказать, что США вернулись, и что демократические государства всего мира стоят плечом к плечу и готовы справиться с самыми серьёзными проблемами и вопросами, от которых больше всего зависит наше будущее”.

Одной из главных целей Джо Байдена перед встречей с Владимиром Путиным в Женеве является демонстрация солидарности западных стран. Американский президент написал в статье Washington Post, что стремится ”сплотить демократические государства” и привнести обновление во внешнюю политику, пошатнувшуюся в связи с непредсказуемостью действий его предшественника Дональда Трампа , который отмахивался от обязательств перед НАТО и заигрывал с главами авторитарных государств, включая российского президента.

Более 200 находящихся сейчас в отставке мировых лидеров и министров иностранных дел, включая двух бывших премьер-министров Великобритании Гордона Брауна и Тони Блэра, на этой неделе отправили G7 послание, в котором призвали её согласиться возместить две трети из 46,6 миллиардов фунтов стерлингов, необходимых для проведения вакцинации в странах с низким уровнем доходов. Если подобное соглашение будет принято, оно окажется ценным наследием корнуоллского саммита.

Налоги

На прошлой неделе в Лондоне министры финансов ”Большой семёрки” подписали историческое соглашение, расцениваемое многими как знак возвращения принципа многосторонних отношений, положившее начало упрочнению мирового режима налогообложения. Согласно новой системе, власти смогут облагать налогом фирмы, имеющие наибольшую прибыль, вне зависимости от того, где те получают доход, вместо того чтобы позволять международным корпорациям сталкивать юрисдикции между собой. Также она устанавливает минимальную ставку в 15%.

Влиятельные компании говорят, что 15% — это слишком мало, ведь Байден обещал 21%. Остаются сомнения и по поводу того, как полученные средства будут разделены между странами G7 и развивающимися странами, а также сколько времени понадобится на оформление этой ставки. Канцлер казначейства Риши Сунак уже добивается освобождения городских предприятий от включения в новую систему. Однако лидеры ”Большой семёрки”, тем не менее и скорее всего примут данное соглашение, которое станет началом новой эры взаимодействия.

Климат

Обсуждение острых вопросов, связанных с климатом, должно быть намного прямолинейнее, чем в минувшие годы, по одной простой причине: Трампа больше нет. Одним из первых действий Байдена после вступления на пост президента было возвращение к Парижскому соглашению, и теперь над Корнуоллом не будет довлеть проблема достижения конкретных результатов в условиях их отрицания администрацией Трампа.

”Лучше, чем было при Трампе” — это всё же низкая планка, и, хотя меры по борьбе с изменениями климата объявлены одним из центральных направлений саммита G7, опасность состоит в том, что при наличии таких проблем, как COVID-19, вакцины и налоги на корпорации, в коммюнике по результатам саммита можно ожидать только одного: множества пустых слов.

Во время проведения саммита должно пройти несколько акций протеста с целью обратить внимание лидеров на изменения климата, однако почти наверняка они состоятся на таком расстоянии от основного мероприятия, что их, скорее всего, никто не заметит.

Брексит

Джонсон не хочет, чтобы Брексит был хоть как-то связан со встречей G7. В недавнем интервью журналу Atlantic премьер-министр настаивал: ”Не стоит переливать из пустого в порожнее”. Однако лорд Фрост, который был премьер-министром на момент принятия решения о выходе Великобритании из Евросоюза, собирается в Корнуолл, что означает, что избежать этого вопроса будет невозможно.

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