Департамент здоровья о качестве воды на пляжах: не всё в порядке на Штромке и в Пярну

Несколько дней назад Департамент здоровья сообщил, что на таллиннском пляже Штромки качество воды ухудшилось и купание не рекомендуется.

Аннус-Урмет говорит, что ситуация не настолько плоха, чтобы запрещать водные процедуры, но их стоит всё же избегать. Например, если у человека имеются открытые раны. Также будет правильным держать детей подальше от воды. Не всё на пляже в порядке с микробиологическими показателями.

Пляжный сезон недавно был открыт в 56 местах для купания по всей Эстонии. Помимо качества воды, важно и то, чтобы пляжная зона была благоустроена. Общая картина в этом смысле хорошая. Аннус-Урмет сообщила, что кроме Штромки плохим качество воды является только в Пярну — в Раэкюла и на пляже Вана-Пярну.

"Возможные причины этого выясняются, есть подозрение, что на качество воды влияет выпас скота на прибрежных пастбищах. Планируется его ограничить и посмотреть, улучшит ли данная мера качество воды или нет".

Проблема каждого лета — сине-зеленые водоросли. По словам Аннус-Урмет, они появляются тогда, когда устанавливается теплая погода и значительно повышается температура воды. "Они могут появиться, если стоит безветренная погода", — сказала сотрудник Департамента здоровья и добавила, что, к примеру, на озере Харку или Чудском озере такие водоросли — довольно частое явление.

В данный момент проблем с цветением сине-зеленых водорослей нет, так как температура воды еще относительно низкая. Хотя сообщения о них поступают. Люди путают принесенную на поверхность воды цветочную пыльцу с водорослями.

Больше полезной информации о местах для купания можно найти здесь.