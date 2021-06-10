ВИДЕО | Кая Каллас пишет открытое обращение финскому премьеру: у нас уже гуманитарные проблемы

Каллас говорит, что за последний месяц Финляндия называла несколько дат для открытия границ, но не придерживалась ни одной из них. Поэтому она не может ничего уверенно утверждать о поездках в Финляндию.

По ее словам, правительство Финляндии должно обсудить этот вопрос 17 июня.

Каллас добавила, что пишет открытое обращение финскому премьер-министру Санне Марин, ссылаясь на то, что из-за введенных Финляндие ограничений на поездки в Эстонии назревает чуть ли не гуманитарные проблемы, так как семьи, в которых один из родителей работает в Финляндии, уже давно не видели друг-друга.