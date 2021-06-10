Эстония и страны Северной группы обеспокоены российскимим учениями ”Запад-2021” и ситуацией в Беларуси

Министерство обороны Эстонии на встрече представлял канцлер Кусти Сальм. Министры обсудили региональную картину угроз, которая существенно усугубилась в связи с концентрацией войск Российской Федерации на границе с Украиной и обострившейся ситуацией в Беларуси. Страны Северной группы серьезно обеспокоены крупными учениями ”Запад-2021”, проводимыми летом Российской Федерацией, которым сопутствует значительно возросшее присутствие и активность российских вооруженных сил у границ Эстонии и ряда других стран Северной группы.

”Северная группа — это важный форум, где мы можем в группе стран-единомышленников сосредоточиться на наиболее важных темах безопасности Балтийского региона и укрепить готовность наших стран посредством обмена информацией и других скоординированных действий”, — сказал Кусти Сальм.

Страны Северной группы продолжат столь необходимое для всего региона сотрудничество в области внедрения цифровых технологий в военную мобильность и будут укреплять как национальное, так и международное военно-гражданское сотрудничество в области 5G.

Говоря о климатической нейтральности, министры обороны согласились с тем, что вопросы окружающей среды и климата становятся все более важными в области обороны и безопасности, и следует быть готовым к рассмотрению проблем, связанных с изменением климата. Также была поддержана идея о том, чтобы климатическая программа НАТО стала стимулом для разработки метода уменьшения следа от оборонной сферы. На сегодняшней встрече министры обороны приняли решение запустить в формате Северной группы рабочее направление по борьбе с изменением климата.

Эстония в первой половине 2021 года является ведущей страной в Северной группе, во втором полугодии председателем будет Финляндия. В Северную группу входят страны Балтии и Северной Европы, Великобритания, Германия, Польша и Нидерланды.