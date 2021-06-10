В двух вакцинационных центрах Таллинна прививку получили почти 40 000 человек

Две трети из числа вакцинированных были жителями Таллинна, но многие приезжали из соседних волостей и отдаленных регионов.

По словам советника горуправы по вопросам коронавирусной инфекции Эстер Эпик, в Харьюмаа, в том числе и в Таллинне наиболее активными участниками вакцинации были молодые люди в возрастных группах 18-29 и 30-39 лет, их охват по возрастным группам в Харьюмаа составляет 33%.

”Тем самым по охвату этой возрастной группы мы находимся на третьем месте в стране после Хийумаа (42%) и Тартумаа (44%), — сказала Эстер Эпик. — Однако в общем охват вакцинацией в столице все же еще довольно низок — 43%. Этот показатель быстро увеличивается, но до необходимых 70% нам еще нужно идти. Как известно, возникают новые опасные штаммы вируса и защититься от них можно пройдя полный курс прививок”.

Эстер Эпик подчеркнула, что в первую очередь необходимо к осени достичь максимального охвата вакцинации, поскольку от этого зависит, насколько эффективно мы справимся с третьей волной инфекции.

Вакцинационные центры в культурном центре ”Кая” и ледовом холле ”Тондираба” будут работать в июне и июле, подходящее время можно забронировать, регистрируясь на вакцинацию.

В предстоящие выходные, 12 и 13 июня, в обоих вакцинационных центрах будет проводиться повторная прививка тех, кто в начале апреля получил в том же самом месте первую дозу вакцины. На выходных в центрах будут дежурить добровольцы из числа работников городской системы.

Для всех желающих получить прививку вакцинационный центр в спорткомплексе ”Сыле” откроется с 21 июня.