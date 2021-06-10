ПОДКАСТ | Франция? Германия? А может, Россия? Кто победит на чемпионате Европы по футболу? Слушайте новую передачу RusDelfi

Чемпионат Европы по футболу начинается уже завтра, в пятницу. Матч открытия сыграют Италия и Турция. Этот турнир особенный, он пройдет сразу в 11 городах. Чтобы максимально подробно осветить это событие, RusDelfi запускает подкаст про спорт "Бей-Беги". Ведущие Виталий Бесчастный и Андрей Шумаков будут два раза в неделю приглашать в студию местных экспертов и обсуждать с ними прошедшие матчи, интересные события вне поля и всячески развлекать читателей и слушателей RusDelfi.

Гость первого эпизода — футболист, тренер Владимир Воскобойников. Мы обсудили фаворитов, надежды на сборные России, Украины и Финляндии, также особенности главного события лета.

Кто победит?



Финал состоится через месяц, 11 июля. Но всегда интересно сделать прогнозы на весь чемпионат. По мнению Владимира, победит Германия. "В этом году фаворитов много. Я все-таки за немецкую машину. Для Йоахима Лёва это последний турнир. Немецкие тренеры всегда уходят на высоте. Они хороши тогда, когда на них никто не ставит", — считает экс-игрок сборной Эстонии.

Главред RusDelfi Андрей Шумаков верит во Францию. "Я не болельщик сборной Франции вообще. Просто мне кажется, что это сейчас сильнейшая команда. Они чемпионы мира. А главное — сильнейший футболист современности играет за Францию. Я говорю про Килиана Мбаппе. Человек может сделать гол из чего угодно. Я не вижу оружия против этого форварда", — подчеркнул Шумаков.

"Я всегда болею за Португалию или Англию. Тут я ставлю на Португалию, — отметил ведущий Виталий Бесчастный. — У них бешеный состав, лидеры национальных чемпионатов в каждой линии. Рубен Диаш, Бруно Фернандеш, Бернардо Сильва. И, конечно же, Криштиану Роналду. Он может даже не выходить на поле, его сила в другом — рядом с ним игроки приобретают запредельную уверенность и мотивацию. Поколение сменилось, и сейчас они хоть и не явные фавориты, но имеют огромные шансы заявить о себе. Они голодные до побед, я уверен".

Слушайте продолжение в подкасте "Бей-Беги". Передача доступна и в Soundcloud.