"США вернулись". Байден начал свой визит в Британию с жесткого предупреждения России

Президент США прибыл в Великобританию на встречу лидеров "Большой семерки", в преддверии которой он проведет переговоры с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Затем 16 июня у него запланирована встреча с Владимиром Путиным в Женеве.

"Это мой первый иностранный визит в должности президента США. Я направляюсь на саммит "Большой семерки", затем к министрам НАТО, а потом встречусь с мистером Путиным, чтобы дать ему знать, о каких вещах, как я считаю, он должен знать, — сказал Байден выступая перед американскими военными на базе Королевских военно-воздушных сил Милденхолл. — Во время всех этапов поездки мы четко заявим, что США вернулись, и мировые демократии едины в намерении решить самые сложные задачи и проблемы, имеющие наибольшее значение для нашего будущего".

В Белом доме заявили, что в ходе встречи с Путиным Байден намерен обсудить целый ряд вопросов, требующих безотлагательного решения: контроль над вооружениями, климатические изменения, военное вмешательство России на Украине, деятельность российских хакеров и преследование Алексея Навального.

В среду российский суд по требованию прокуратуры признал структуры оппозиционера Навального экстремистскими и запретил их деятельность.

Байден подчеркнул, что не потерпит, каких-либо действий, наносящих вред Соединенным Штатам.

"Мы не ищем конфликта с Россией. Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений. Но я ясно выразился: Соединенные Штаты ответят решительным и значимым образом, если российские власти будут заниматься вредоносной деятельностью", — заявил Байден, выступая в Милденхолле.

Сейчас между Московой и Вашингтоном сложились самые худшие за долгие годы отношения. В апреле Путин обвинил Запад в попытках давить на Россию и призвал партнеров не переходить красную черту.

Незадолго до встречи с Байденом Путин дал понять, что прорывов от этих переговоров не ждет, но выразил надежду на конструктивные отношения.