ПОЛНЫЙ СПИСОК | Правительство одобрило смягчение ограничений. Смотрите, что разрешено уже с завтрашнего дня!

Смягчаются ограничения

Благодаря улучшению эпидемиологической обстановки, с завтрашнего дня вступает в силу изначально запланированное на 14 июня смягчение ограничений для мероприятий, проходящих в помещениях и вне их, а также для других видов деятельности и обслуживания посетителей в помещениях заведений общепита.

Например, в мероприятиях и других видах деятельности, проводящихся в помещениях, при условии соблюдения требования заполнять помещение не более, чем на 50%, могут принимать участие до 600 человек. На ограниченной или однозначно воспринимающейся как ограниченная территории вне помещения участников может быть до 1000. Так, ограничение в 1000 человек действует, например, на центральной площади населенного пункта, в городском парке или на площади, а также в других подобных местах. Если мероприятие или другой вид деятельности проходит на не ограниченной территории, то требований к числу участников не устанавливается. В музеях и выставочных комплексах территория, предназначенная для посетителей, может быть заполнена на 50%.

С 11 июня не применяется ограничение на часы работы для мероприятий и других видов деятельности, а также для обслуживания клиентов на месте в заведениях общепита как в помещениях, так и вне их.

С 14 июня разрешено проводить мероприятия и с большим количеством участников, если организатор гарантирует эпидемиологическую безопасность участников.

Круизы Таллинн-Стокгольм-Таллинн

С завтрашнего дня снова разрешены круизы по маршруту Таллинн-Стокгольм-Таллинн. Однако при этом нужно учитывать ограничения, действующие при посещении Швеции. В соответствии с ними, по возвращении в Эстонию можно оказаться в изоляции в случае, если количество положительных тестов на 100 000 населения в Швеции будет превышать 150. Сейчас этот показатель 227. Министерство иностранных дел обновляет этот показатель раз в неделю по пятницам. Его можно посмотреть здесь. Там же приведены условия, на которых изоляции можно избежать. О них можно прочитать также на kriis.ee.