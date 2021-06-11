ГРАФИКИ | Почему жители Эстонии чаще всего задерживают выплаты по кредиту

”12% женщин задерживают выплату кредита из-за того, что разошлись с партнёром. Из мужчин только 2% задерживают выплату кредита по этой причине. При получении кредита вместе с партнёром, важно договориться о том, как будут разделены платежи и как будет решено использование приобретённой в кредит недвижимости или другого имущества, в случае расставания”, — сказала руководитель Института финансов Swedbank Мари-Лийс Яэгер.

84% респондентов всегда перечисляют возвратные платежи по кредиту вовремя. По сравнению с другими возрастными группами люди в возрасте от 18 до 29 лет чаще других один раз в месяц чувствуют себя в ловушке долгов. Жители Центральной Эстонии опаздывают с платежами по кредиту в два раза чаще, чем жители Северной Эстонии.

Половина заёмщиков пытались продлить срок кредита, если случилась просрочка выплат, 29% искали возможности дополнительного дохода, 27% взяли в долг у членов семьи для выплаты кредита, 15% взяли взаймы у друзей и 6% взяли быстрый кредит.

”Почти половина населения имеет запас сбережений как минимум на три месяца, но 18% людей не смогут покрыть свои расходы в случае внезапной потери текущего дохода. В случае экономических трудностей получение нового кредита может показаться заманчивым, но все последствия стоит учесть заранее. Новые кредиты сопряжены с расходами в виде комиссий и процентов, и могут ещё больше увеличивать задолженность. В случае трудностей с платежами важно признать проблему и поговорить об этом с кредиторами”, — пояснила Мари-Лийс Яэгер.

Большинство людей подсчитывают свои доходы и расходы перед тем, как взять кредит, чтобы узнать, какую сумму кредита они могут себе позволить. Почти у половины людей долговая нагрузка составляет 11–30% дохода, более четверти людей отдают до 10% своего дохода в виде возвратных платежей по кредиту, от 31 до 50% своего дохода платят по кредиту 11% населения.