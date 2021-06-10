ВИДЕО: Россиянка Павлюченкова пробилась в финал "Ролан Гаррос"

В полуфинале уроженка Самары за полтора часа победила представительницу Словении Тамару Зиданшек (WTA 85) - 7:5, 6:3. "Ролан Гаррос" стал 52-м турниром "Большого шлема" для Павлюченковой. Атлетичная россиянка впервые сыграет в финале.

Соперницей Павлюченковой в финале будет 25-летняя чешка Барбора Крейчикова (WTA 33), одолевшая в марафонском матче представительницу Греции Марию Саккари (WTA 18) - 7:5, 4:6, 9:7. Полуфинальный поединок продолжался 3 часа и 20 минут.

11 июня в Париже пройдут полуфиналы в мужском одиночном разряде. Король грунта 13-кратный чемпион "Ролан Гаррос" Рафаэль Надаль (Испания) сразится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем (Сербия). В другой полуфинальной паре будут выяснять отношения Александр Зверев (Германия) и Стефанос Циципас (Греция).

Финал в женском одиночном разряде состоится 12 июня. Победитель среди мужчин станет известен 13 июня.