СЕГОДНЯ: Кто выйдет в финал Открытого чемпионата Франции по теннису?

Первая финалистка турнира определится в противостоянии 29-летней россиянки Анастасии Павлюченковой (WTA 32) и 23-летней представительницы Словении Тамары Зиданшек (WTA 85). Начало матча в 16:00.

Во второй паре будут выяснять чешка Барбора Крейчикова (WTA 33) и представительница Греции Мария Саккари (WTA 18).

Все четыре теннисистки впервые пробились в 1/2 финала турнира "Большого шлема".