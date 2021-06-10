10.06.2021, 14:40
СЕГОДНЯ: Кто выйдет в финал Открытого чемпионата Франции по теннису?
В Париже близится к завершению Открытый чемпионат Франции по теннису. 10 июня определятся финалистки в женском разряде.
Первая финалистка турнира определится в противостоянии 29-летней россиянки Анастасии Павлюченковой (WTA 32) и 23-летней представительницы Словении Тамары Зиданшек (WTA 85). Начало матча в 16:00.
Во второй паре будут выяснять чешка Барбора Крейчикова (WTA 33) и представительница Греции Мария Саккари (WTA 18).
Все четыре теннисистки впервые пробились в 1/2 финала турнира "Большого шлема".