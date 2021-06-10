Опасный птичий грипп достиг Таллиннского зоопарка: часть территории закрыта на карантин

Во вторник птичий грипп H5N8 был обнаружен у большого крохаля в зоопарке. У других птиц признаков болезни выявлено не было.

Карантин установлен в части зоопарка, где содержатся водоплавающие птицы, пересекавшиеся с зараженной особью. Зоопарк должен следить, чтобы на эту территорию был закрыт проход, и принимать меры по предотвращению распространения вируса.

Таллиннский зоопарк заверил, что из-за находки не будут убиты содержащиеся в зоопарке птицы и установлены ограничения на более обширной территории.

Птичий грипп H5N8 — это инфекционная болезнь птиц, вызываемая штаммами вируса гриппа типа А. Инфекция может приводить к появлению у птиц широкого ряда симптомов — от легкой формы заболевания, которая может пройти незамеченной, до быстротекущей смертельной болезни, вызывающей тяжелые эпидемии.

Несмотря на то, что наиболее уязвимыми к H5N8 являются именно птицы — например, разводимые в искусственных условиях курицы и утки, или лесные и перелетные птицы — зарегистрированы и случаи передачи вируса человеку.

Имеются случаи, когда некоторые высокопатогенные штаммы вызывают тяжелую респираторную болезнь. В большинстве случаев заболевшие люди имели тесные контакты с инфицированными домашними птицами или предметами, испачканными их пометом. Тем не менее, существует опасение, что вирус может мутировать и улучшить свою передаваемость от человека к человеку, повысив вероятность возникновения пандемии гриппа, сообщает Всемирная организация здравоохранения.