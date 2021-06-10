10.06.2021, 14:32
Присоединятся ли соцдемы к вотуму недоверия Кае Каллас?(2)
Foto: Andres Putting
По мнению председателя Социал-демократической партии Индрека Саара, премьер-министр Кая Каллас взращивает несправедливость и достойна вотума недоверия. Решение, присоединятся ли содемы к запланированному EKRE вотуму недоверия, станет ясно в понедельник.
Саар сказал, что партия взяла время подумать до понедельника. По его словам, они уже получили от EKRE план и текст вотума.
Председатель EKRE Мартин Хельме сказал ERR, что заявление о вотуме, скорее всего, будет передано Рийгикогу на следующей неделе.
”Наша позиция такова, что вся бюджетная, налоговая политика и политика урезаний — это политика правительства в общем, и ответственность за нее несет премьер-министр. Поэтому мы по-прежнему планируем выдвинуть Кае Каллас вотум недоверия”, — сообщил Хельме.