Присоединятся ли соцдемы к вотуму недоверия Кае Каллас?

Саар сказал, что партия взяла время подумать до понедельника. По его словам, они уже получили от EKRE план и текст вотума.

Председатель EKRE Мартин Хельме сказал ERR, что заявление о вотуме, скорее всего, будет передано Рийгикогу на следующей неделе.

”Наша позиция такова, что вся бюджетная, налоговая политика и политика урезаний — это политика правительства в общем, и ответственность за нее несет премьер-министр. Поэтому мы по-прежнему планируем выдвинуть Кае Каллас вотум недоверия”, — сообщил Хельме.