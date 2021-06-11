В общественных местах для купания установят специальные буйки безопасности

”Каждый год происходят несчастные случаи, в которых играют роковую роль переоценка своих возможностей или проблемы со здоровьем. С целью предотвращения несчастных случаев на воде по причине усталости или нарушений здоровья в начале купального сезона будут установлены десятки спасательных буйков. Буйки оснащены ручками из противоскользящего материала, которые помогут купающемуся удержаться — таким образом, устав, можно отдохнуть и поднакопить сил, или выиграть время и продержаться до прибытия подмоги,” разъяснил эксперт отдела превенции Микко Виркала.

Буйки спасения являются незаменимыми помощниками при нарушениях здоровья и усталости, а также при резком ухудшении погодных условий — за буёк спасения можно удержаться и при сильных волнах или ветре, пока условия не улучшатся. Стоит помнить, что буёк сможет оказать помощь только если он не повреждён.

”Просим обратить внимание, что буёк ни в коем случае не является эстафетной палочкой, доплывая до которой можно устраивать соревнования по плаванью или проверять свою выносливость. Это стоит обязательно объяснить и детям, у которых обострены любопытство и соревновательный дух. Просим всех отдыхающих отнестись к буйкам как к спасителям жизней — буй сможет помочь оказавшемуся в беде только при условии, что он будет правильно установлен и не будет испорчен. Поэтому крайне важно, чтобы купающиеся не пытались изменить их местоположения, а также не повреждали их иным способом. Буйки установят эксперты своего дела, и от их исправности зависеть жизни,” подчеркнул Виркала.

Буйки будут установлены в общественных места для купания по всей Эстонии. Выбор мест основан на анализе рисков — буи устанавливаются в более опасных и глубоких местах купания, а также местах, где имели место трагические происшествия на воде. Установка буйков началась в начале июня и будет закончена в конце месяца.

В этом году в Эстонии по состоянию на 8 июня потеряли свои жизни в происшествиях на воде 20 человек, из них трое утонули в июне.