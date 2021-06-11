Количество кибератак в Европе за последний год увеличилось вдвое, преступники извлекают выгоду из пандемии

В агентстве по кибербезопасности Европейского союза рассказали, что в 2020 году ”жизненно важные секторы” подверглись 304 серьёзным вредоносным атакам. По сравнению с предыдущим годом, когда было зарегистрировано 146 атак, их количество увеличилось более чем в два раза.

За тот же самый период на 47% возросло количество атак на больницы и сети сферы здравоохранения, сообщает агентство, потому как всё те же киберпреступники во время пандемии пытались нажиться на сети самых жизненно важных услуг.

Цифры показывают, что количество кибератак растёт во всём мире, зачастую мошенники используют программы-вымогатели, как это совсем недавно случилось в США, когда группа киберпреступников Darkside атаковала сеть трубопроводов Colonial Pipeline, что привело к недостатку топлива и огромным очередям на заправках.